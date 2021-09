Su Nintendo Switch arriva Wario, versione cattiva di Super Mario

Milano, 8 set. (askanews) – Uno è gentile, generoso e coraggioso l’altro è sgarbato, avido e vanitoso. Sono SuperMario e il suo rivale Wario, la versione cattiva dell’idraulico più famoso dei videogiochi. Dopo aver fatto il suo esordio nel mondo Nintendo negli anni Novanta, ora è il protagonista di una nuova avventura per Nintendo Switch “WarioWare: Get It Together!”.

Nel nuovo videogame i giocatori dovranno affrontare una serie di minigiochi nei panni di Wario e dei suoi amici.

Ogni personaggio ha un’abilità distinta, che permette di gestire i microgiochi in modo unico. Inoltre, per la prima volta nella storia della serie, due giocatori possono giocare insieme condividendo i controller Joy-Con oppure, se possiedono una seconda console e una copia del gioco aggiuntiva, in modalità wireless locale.