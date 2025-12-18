Su nuove targhe alla Casa Bianca attacchi di Trump a Biden e Obama

Milano, 18 dic. (askanews) – Il Colonnato Ovest della Casa Bianca con i ritratti degli ex presidenti dopo l’installazione di nuove targhe sotto i ritratti ha aperto la strada a nuove polemiche negli Usa. Le descrizioni dell’ex presidente Joe Biden (peraltro unico ad essere rappresentato non da un ritratto ma dalla firma) e di un altro ex presidente democratico Barack Obama, appaiono molto negative.

L’iscrizione sotto Obama ad esempio, primo presidente nero nella storia degli Stati Uniti d’America, lo definisce “una delle figure politiche più divisive della storia americana”. Il testo include anche il suo secondo nome, Hussein, come Trump fa spesso quando si riferisce al suo primo predecessore dopo aver alimentato teorie del complotto sul luogo di nascita del 44esimo presidente.

Biden è descritto come “di gran lunga il peggior presidente della storia americana”.

La questione è finita nei late show. In particolare Jimmy Kimmel gli ha dedicato un ampio monologo, sottolineando alcuni passaggi dei testi, compreso quello dove la targa di Biden definisce “Famiglia Criminale” quella del 46esimo presidente, ma anche quella di Bill Clinton dove si sottolinea che la moglie Hillary ha perso le elezioni contro Trump nel 2016. “Questo è scritto sulla targa”, ha sottolineato Kimmel tra le risa in studio. Mentre Ronald Reagan viene definito un “fan” di Trump, cosa che Kimmel ha contestato dicendo: “Reagan è morto nel 2004, per dieci anni è stato malato di Alzheimer, di cosa era fan Reagan? Dello spot di Pizza Hut?” ha detto, in riferimento a una pubblicità del 1995 che vedeva Trump e l’allora moglie Ivana protagonisti.

Le nuove targhe sono l’ultima modifica alla Casa Bianca dal ritorno di Trump a gennaio. Il miliardario imprenditore immobiliare ha demolito l’intera Ala Est per far posto a una sontuosa sala da ballo, ha aggiunto grandi quantità di oro allo Studio Ovale e ad altre stanze e ha appeso ritratti di sé stesso.