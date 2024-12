Su Rai Due il 18 dicembre, la seconda puntata del NYCanta

Roma, 16 dic. (askanews) – Dopo il successo della prima puntata del NYCanta, andata in onda mercoledì 11 dicembre scorso su Rai Due, che ha raggiunto un ottimo livello di ascolti, il 18 dicembre, in seconda serata, sempre su Rai Due, andrà in onda il secondo ed ultimo atto del Festival della Musica Italiana di New York, che vedrà la premiazione dei vincitori della sedicesima edizione.

La manifestazione musicale, ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Italiana di New York, il cui Chairman è Tony Di Piazza, si prefigge la finalità di promuovere la musica e la cultura italiana in America e nel mondo.

Partecipano cinque giovani artisti provenienti dall’Italia e cinque provenienti da altre nazioni, i quali concorrono con un brano inedito. Componenti della giuria e protagonisti del Festival sono Francesco Renga, Nek ed Emma Muscat.

Tra i componenti della giuria vi sarà anche la conduttrice Matilde Brizzi di Radio Latte e Miele. Presidente della giuria è Marino Bartoletti, noto giornalista, conduttore, autore televisivo e scrittore.

La Direzione artistica è affidata a Cesare Rascel e a Beppe Stanco. La regia è affidata a Michele Viola. Nella seconda puntata, condotta da Pupo con la co-conduzione di Lucrezia Mangilli e Dalila Ferrara, si esibiranno gli altri cinque artisti in gara: Arianna, con il brano “Due Rose”, Natalia Moskal, con il brano “Cosa vuoi da me” , Yuma, con il brano “Happy-Ha”, Drama Love, con il brano “Estate Gotica”, Jaco , con il brano “Gioconda”.

Francesco Renga e Nek canteranno il loro singolo “Pazzo di Te” ed annunceranno la conclusione della loro collaborazione artistica, durata due anni.

Seguirà lesibizione al pianoforte di Emma Muscat e l’intervento del comico Giovanni Cangialosi. Ospite della serata conclusiva sarà il tenore Christopher Macchio.