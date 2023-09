Su Rai l'offerta cinema e serie: opere prime, successi, rassegne

Roma, 18 set. (askanews) – Il grande cinema, italiano e internazionale, e tante serie di successo sono in arrivo sui canali Rai nella stagione autunnale. Un’offerta che arriva a circa 20mila ore di programmazione l’anno, proposta dalla Direzione Cinema e Serie Tv e presentata a viale Mazzini dal direttore Adriano De Maio. La proposta del cinema italiano coprodotto da RaiCinema punterà a pubblici diversi: su Rai1 ci saranno soprattutto commedie, come “Marylin ha gli occhi neri”, film sul disagio mentale con Miriam Leone, Stefano Accorsi, o “Bla bla baby” con Alessandro Preziosi, mentre su Rai2 prevarrà il cinema di genere, con film come “Freaks Out” di Gabriele Mainetti o “Diabolik” dei fratelli Manetti. Rai 3 sarà invece la “casa” del cinema d’autore, con film come “Il bambino nascosto”, di Roberto Andò, “Settembre” di Giulia Steigerwalt, o “Leonora addio” di Paolo Taviani.

L’obiettivo della Rai è di fornire un’offerta diversificata, ragionata, di qualità ad un largo pubblico, come spiega il direttore De Maio spiega:

“Offrendo degli appuntamenti certi, perché il pubblico deve sapere che in alcuni giorni e in alcuni orari c’è uno spazio dedicato al cinema, con un’apposita sigla di presentazione, e con prodotto anche nuovi, molto spazio alle opere prime, uno spazio dedicato ai corti, al grande cinema internazionale”.

Per il grande cinema internazionale sono in arrivo, fra gli altri, su Rai1 “House of Gucci”, su Rai 2 “Creed”, su Rai3 “The father” e “Licorice Pizza”. Non mancheranno rassegne dedicate a registi importanti, come quella su Ken Loach di Rai5, che partirà il 19 settembre, o dedicate a temi di attualità, come quella sul tema delle migrazioni del 3 ottobre, nella Giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione.

Per le serie tv si parte il 19 settembre con la terza stagione di “Morgane detective geniale” su Rai1, in attesa di vedere sullo stesso canale la serie con Anna Foglietta su Alfredo Rampi “Alfredino. Una storia italiana”. Su Rai2, invece, le serie saranno soprattutto crime e d’azione, come “FBI” e “NCIS”.