Su Rai3 torna "Quinta dimensione", prima puntata sul clima

Roma, 12 gen. (askanews) – Viviamo un’epoca di svolta e di profondi cambiamenti. “Quinta dimensione”, il programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Cultura, scritto e condotto da Barbara Gallavotti, ha per focus quello di comprendere i mutamenti in atto facendoci scoprire le innovazioni scientifiche e gli strumenti tecnologici più innovativi.

Nella prima puntata del programma (in onda sabato 13 gennaio alle 21.45 su Rai3), il tema centrale è quello proprio quello del cambiamento climatico.

Barbara Gallavotti: “Quinta dimensione è per far capire cosa succede, quali decisioni importanti dobbiamo prendere oggi tutti noi per far sì che il futuro sia come lo desideriamo. E questo significa capire cosa avviene nel mondo della ricerca e della tecnologia che permeano molte delle nostre decisioni, ma poi anche il piacere di scoprire, sapere, e di divertirsi con la ricerca”.

“Per affrontare i cambiamenti climatici dobbiamo in primo luogo capire cosa sono e cosa sta avvenendo al Pianeta. Siamo anche un po’ confusi, vediamo caldi estremi ma anche ondate di freddo nonostante il Pianeta si stia riscaldando e questo è un effetto dei mutamenti che l’uomo sta causando nell’atmosfera, e dobbiamo capire quali diverse soluzioni abbiamo davanti a noi. In pratica cosa significa? Quali scelte abbiamo? È questo che ci proponiamo di raccontare a Quinta dimensione”.

“Quinta dimensione – Il futuro è già qui” è un’idea di Jean Pierre el Kozeh e Barbara Gallavotti ed è da lei scritto e condotto. Hanno contribuito ai testi Maria Chiara Albicocco, Francesca Buoninconti, Paolo Conte, Fabio Mazzeo, Paola Miletich, Fiorella Ravera. Delegato Rai Giulia Lanza. La regia è di Luca Granato. Prodotto da Ballandi per Rai Cultura.

Visibile anche su Raiplay www.raiplay.it