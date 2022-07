Su Sky torna Cortellesi-Petra e arriva “House of the Dragon”

Roma, 14 lug. (askanews) – Saranno i quattro nuovi episodi di “Petra”, con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi, a dare il via il prossimo 21 settembre alla nuova stagione dei programmi Sky, mentre già il 22 agosto, in contemporanea con l’America, su Sky Atlantic si potrà vedere “House of the Dragon”, l’attesissimo prequel de “Il Trono di Spade”.

In autunno su Sky Atlantic e Now arriveranno i nuovi episodi della serie firmata da Matteo Rovere “Romulus” e tornerà Filippo Timi con le nuove storie de “I delitti del Barlume”.

Francesco Montanari, a più di dieci anni dal successo di “Romanzo criminale”, tornerà invece su Sky con “Il Grande Gioco”, in cui interpreta un procuratore di calcio.

Nel 2023 vedremo la seconda stagione di “Christian”, con il delinquente di periferia/santo interpretato da Edoardo Pesce, tornerà Luca Zingaretti nei panni del direttore del carcere Bruno Testori ne “Il Re” e vedremo la seconda stagione di “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino.

Tra le tante serie d’acquisizione che Sky manderà in onda nei prossimi mesi c’è grande attesa per la terza stagione di “Succession” e per “The White Lotus”, che hanno appena fatto incetta di nomination agli Emmy Awards.

Mentre cresce la curiosità per “This England”, la serie diretta da Michael Winterbottom con Kenneth Branagh che veste i panni di Boris Johnson nei suoi primi mesi da Premier.