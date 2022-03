Sulla condotta "epica" di Volodymyr Zelensky Vittorio Feltri non ha dubbi: “Deve lasciare la carica e far cessare le immense sofferenze del suo popolo”

Su Volodymyr Zelensky Vittorio Feltri non ha dubbi: “Deve lasciare la carica e far cessare le sofferenze del suo popolo”. In collegamento con Stasera Italia su Rete4 il fondatore di Libero ha detto chiaramente che la strategia “eroica” del presidente è deleteria per le sorti di quello stesso paese di cui vorrebbe rappresentare gli interessi.

In precedenza i giudizi di Feltri su Zelensky erano stati molto più sommari e rivolti ad indole ed altre condotte, ma nel caso di specie le affermazioni di Feltri hanno suscitato più riflessione che scatenato polemiche.

Vittorio Feltri: “Zelensky deve lasciare”

Ad ogni modo la soluzione del decano dei giornalisti di Libero per la guerra portata dalla Russia di Putin all’Ucraina è netta e riguarda una precisa scelta che dovrebbe fare Zelensky: “Si renda conto della propria debolezza e a un certo punto chieda la sospensione dei combattimenti”.

Questo per smettere “di sottoporre il suo popolo a sofferenze inenarrabili”.

“Fuori dai piedi, i soldi per vivere li ha”

Se “Zelensky se ne fosse andato fuori dai piedi, visto che non gli mancano i soldi per vivere bene” la guerra in Ucraina sarebbe stata già risolta insomma. Feltri non è mai stato tenero con il presidente ucraino, tanto che poco tempo fa lo aveva definito in un editoriale in cui rievocata i fasti televisivi di Zelensky il “comicissimo presidente ucraino” che aveva “dimostrato di essere fuori di testa accettando il confronto bellico con Putin”.