Subito, è boom per l'usato con +12% di traffico nel 2021

Roma, 21 feb. – (Adnkronos) – La compravendita online di beni usati nel 2021 si conferma come scelta di consumo che va oltre un trend passeggero. È questa una delle evidenze più importanti che emerge dall’analisi dei dati 2021 di Subito, piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili.

Una crescita importante, che rappresenta quella della second hand in generale. Dopo un 2020 straordinario, con una crescita a doppia cifra, il 2021 infatti conferma il trend positivo e fa pensare a una trasformazione a vero e proprio stile di consumo e canale di acquisto consolidato.

Non solo cresce a doppia cifra il traffico in piattaforma (+12%), che supera 1,6 miliardi di visite, ma cresce anche il numero di annunci pubblicati sia a totale anno (49 milioni di annunci, +15%) sia come media giornaliera (136.000, +9,7%).

E soprattutto, crescono le persone che fanno second hand: solo su Subito sono oltre 2,6 milioni ogni giorno (+10,6%). Infine, la customer journey è sempre più app first: l’app di Subito è stata scaricata 6,5 milioni di volte, con un +29% rispetto alla media dei tre anni precedenti.

Anche il percorso d’acquisto degli utenti di Subito nel 2021 ha subito un’evoluzione. Grazie a TuttoSubito, lanciato a settembre, è stato possibile effettuare compravendita in app a distanza e in sicurezza, con pagamenti e spedizioni integrate direttamente in piattaforma.

Dopo solo 4 mesi dal lancio sono state effettuate circa 200.000 transazioni, con un’adoption in continua crescita. A dimostrazione del gradimento degli utenti, oggi oltre il 75% degli annunci market presenta questa modalità come preferita dal venditore.

L’interesse degli utenti per questa modalità di acquisto, sempre più simile all’e-commerce, si è concentrato soprattutto su beni di valore medio-alto, dove la protezione acquisti e la spedizione integrata hanno permesso uno scambio sicuro e tutelato.

Per quanto riguarda le categorie, elettronica di consumo (in primis, Informatica e Console&Videogiochi) e Abbigliamento&Accessori sono state le preferite dagli utenti.

“Nel 2021 TuttoSubito ha trasformato il percorso d’acquisto della second hand sulla piattaforma, per andare sempre più incontro alle mutate esigenze degli utenti e alle loro nuove abitudini. Consegna e ritiro a domicilio, transazioni sicure e integrate hanno reso il customer journey sempre più simile a quello dell’e-commerce” afferma Giuseppe Pasceri, ceo di Subito. “Nel 2022 abbiamo intenzione di accelerare ulteriormente in questa direzione, sviluppando nuove feature che possano migliorare la catena del valore e rendere ancora più semplice e piacevole la customer experience degli oltre 2,6 milioni di italiani che ci scelgono ogni giorno”.