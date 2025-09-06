Successione alla presidenza della Crui: ecco i candidati

Il 8 settembre avrà inizio una competizione significativa per la successione alla presidenza della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane. Dopo il mandato storico di Giovanna Iannantuoni, prima donna a ricoprire questo prestigioso ruolo, il palcoscenico si prepara ad accogliere nuovi volti e nuove idee. I nomi dei candidati rimarranno segreti fino a lunedì, ma le indiscrezioni indicano cinque rettori in lizza, di cui due donne.

I candidati in lizza: chi sono?

Le voci circolano con insistenza: tra i pretendenti ci sono nomi noti del panorama accademico italiano. Da un lato troviamo Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze e professoressa di Statistica, e Laura Ramaciotti, rettrice di Ferrara e stimata economista. Dall’altro, i tre uomini in competizione sono Antonio Garofalo, rettore dell’Università di Napoli Parthenope, Lorenzo Lo Muzio, rettore di Foggia, e Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo e radiologo di fama.

Un fatto curioso: se le voci sui candidati si rivelassero veritiere, sarebbe la prima volta nella storia della Crui che così tanti aspiranti presidenti si contendono il posto. Nelle elezioni precedenti, infatti, i candidati erano uno o due, ma ora la competizione si fa serrata e avvincente.

Le sfide del nuovo presidente

La presidenza della Crui non è solo un titolo onorifico. Chi avrà il compito di guidare questa importante conferenza dovrà affrontare sfide significative, come la sostenibilità economica del sistema universitario e l’ottimizzazione dei fondi europei. Durante il suo mandato, Iannantuoni si è concentrata sull’orientamento e sulla formazione continua; ora la responsabilità passerà al nuovo presidente, il quale dovrà mantenere alta l’asticella.

La tensione è palpabile: per la prima volta, i rettori potrebbero dover affrontare un ballottaggio, nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno, previsto per il 25 settembre. Sarà interessante osservare come si svilupperanno le alleanze e quali strategie adotteranno i candidati per conquistare il favore dei loro colleghi.

Il futuro della Crui: un’opportunità da non perdere

Il futuro della Crui è nelle mani di chi saprà proporre un piano innovativo e coeso per affrontare le sfide dell’istruzione superiore. Negli ultimi mesi si sono verificati momenti di tensione, come la controversia con la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, riguardo ai fondi per gli atenei. Tuttavia, la situazione si è stabilizzata e la Crui ha recentemente mostrato il proprio apprezzamento per il primo riparto di fondi dell’Ffo 2025.

Si tratta di un momento cruciale per il sistema universitario italiano e i prossimi sviluppi promettono di essere ricchi di colpi di scena. Chi riuscirà a emergere da questo gruppo di candidati? Sarà opportuno seguire attentamente gli sviluppi per scoprire chi guiderà la Crui verso il futuro.