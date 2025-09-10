Successo dell'Italia under 21 in Macedonia del Nord

In un incontro cruciale per le qualificazioni a Euro 2027, l’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria significativa contro la Macedonia del Nord. L’evento, svoltosi a Bitola, ha visto i ragazzi di Baldini trionfare con il punteggio di 1-0, dopo il successo all’esordio contro il Montenegro.

Un match difficile per gli Azzurrini

La partita si è rivelata subito complicata per gli Azzurrini, costretti a fare i conti con l’espulsione di Moruzzi, costretto a lasciare il campo dopo aver ricevuto due cartellini gialli in un intervallo di soli 25 minuti.

Nonostante la situazione di inferiorità numerica, l’Italia ha dimostrato carattere e determinazione. Il primo tempo ha visto il giovane Marianucci segnare il gol decisivo al 34° minuto, grazie a un assist di testa di Ndour su una punizione battuta da Pisilli.

La squadra ha saputo mantenere il vantaggio anche durante la ripresa, resistendo agli attacchi della Macedonia del Nord. Gli Azzurrini hanno avuto anche la fortuna dalla loro parte, con un clamoroso tentativo di autogol da parte dei padroni di casa. Ndour ha avuto un’ottima occasione per raddoppiare, ma il portiere Vasilev ha saputo opporsi. Anche Motta si è reso protagonista, salvando un tiro pericoloso di Hamza dalla distanza.

Il percorso verso Euro 2027

Questa vittoria in Macedonia del Nord rappresenta un passo importante nella corsa dell’Italia Under 21 verso Euro 2027. Dopo il successo all’esordio contro il Montenegro, i ragazzi di Baldini hanno dimostrato di avere la stoffa per affrontare le sfide più impegnative. La squadra, pur con qualche difficoltà, ha saputo reagire e conquistare tre punti fondamentali per la classifica.

Il tecnico Baldini ha elogiato i suoi ragazzi per la tenacia mostrata, nonostante le difficoltà in campo. “Abbiamo lottato fino alla fine, dimostrando che possiamo superare le avversità”, ha dichiarato il mister. Questa mentalità vincente sarà fondamentale per affrontare le prossime sfide e mantenere viva la speranza di qualificazione.

Prossimi impegni e sfide

Guardando al futuro, l’Italia Under 21 è chiamata a continuare su questa strada per consolidare la propria posizione nel girone di qualificazione. Le prossime partite saranno decisive, e la squadra avrà bisogno di mantenere alta la concentrazione e il livello di gioco. La vittoria in Macedonia del Nord non è solo un risultato, ma un segnale di crescita e di potenzialità per il futuro del calcio giovanile italiano.