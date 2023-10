Successo per l'11esimo Giffoni Macedonia Youth Film Festival a A Skopje

Roma, 13 ott. (askanews) – Si è chiusa con successo l’undicesima edizione di Giffoni Macedonia Youth Film Festival che si è tenuta presso il Cinema Millennium di Skopje. Un appuntamento consolidato nel panorama delle attività culturali nell’intera Macedonia del Nord. Cinque giorni dedicati alle proiezioni di film, alle attività laboratoriali legate al cinema ma non solo, a cui hanno partecipato 500 giffoner provenienti da Italia, Serbia, Bulgaria, Romania, Kosovo, Bosnia, Grecia e Francia.

“Davvero grazie Giffoni. È una straordinaria esperienza. Giffoni promuove il dialogo tra diversi paesi come strumento di pace, rappresentando un esempio unico al mondo in grado di unire persone, culture e religioni diverse – ha detto Mario De Rosa, funzionario vicario e capo ufficio economico-commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Skopje, in occasione della cerimonia conclusiva – in questi giorni stiamo seguendo tutti le notizie di guerra e abbiamo avuto la possibilità di considerare quanto siano importanti i valori della conciliazione e della pace. Qui Giffoni sta facendo brillare una luce in un momento di oscurità come quello che stiamo vivendo a livello internazionale”.

La giuria è stata chiamata ad esperimersi sui cinque lungometraggi in concorso per ciascuna categoria e sui circa 40 corti e animati prodotti da giovani autori. L’evento, organizzato da Giffoni con le associazioni culturali macedoni Planet M e Idea Artis è cofinanziato per l’Italia dalla Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura, sostenuto inoltre dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall’Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord e dall’Ambasciata d’Italia a Skopje.

Presso il Cinema Millenium di Skopje, sono stati annunciati i film vincitori del concorso per le categorie Junior, Cadets e Senior. Per la sezione cortometraggi della categoria cadets ha vinto l’italiano “Mariposa” di Maurizio Forcella. Sono stati presentati anche i lavori finali dei diversi laboratori e workshop che hanno arricchito l’undicesima edizione. In particolare i workshop si sono occupati di coreografia, fotografia, videomaking, disegni e comics. A fare da sfondo ai lavori dei ragazzi, lo Youth Culturale Center, ma anche alcuni dei luoghi più caratteristici di Skopje: dalla città vecchia al ponte di pietra.

Durante la serata sono stati annunciati i nomi dei ragazzi che rappresenteranno la Macedonia il prossimo luglio in occasione di #Giffoni54. La grande novità di quest’anno è stata la sezione “EPYC: Enhancing Peace through Youth Creativity”. Un progetto sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del Bando Balcani 2022 che si pone l’obiettivo di contribuire ai processi di stabilizzazione della regione e all’avanzamento del processo di adesione all’Ue dei Paesi dei Balcani Occidentali. Il progetto ha previsto la creazione di una piattaforma integrata all’undicesima edizione con attività volte a promuovere la pace e la coesione, i valori europei e i diritti umani, attraverso il cinema, l’arte e la cultura. Nel corso della cerimonia conclusiva c’è stata la proclamazione dei vincitori delle tre categorie del nuovo concorso per cortometraggi dedicati al tema della pace: miglior cortometraggio “EPYC”, miglior cortometraggio “EPYC” prodotto da un giovane regista e miglior cortometraggio “EPYC” prodotto da un regista proveniente dalla regione balcanica.