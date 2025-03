Sud Corea, il presidente deposto Yoon scarcerato. Acclamato dalla folla

Seul, 8 mar. (askanews) – Il presidente deposto della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, che è stato in carcere per circa due mesi, è stato rilasciato dalla prigione. All’uscita dal centro di detenzione ha sorriso e si è inchinato di fronte ai sostenitori che lo acclamavano a gran voce. “Chino la testa in segno di gratitudine verso il popolo di questa nazione”, ha detto Yoon in una dichiarazione rilasciata tramite i suoi avvocati.

Yoon era stato stato arrestato e incriminato per il suo decreto di legge marziale del 3 dicembre, che provocato nel Paese in una situazione di caos politico.

Il tribunale di Seul aveva annullato il suo arresto per consentirgli di affrontare il processo per l’accusa di ribellione senza essere fisicamente detenuto.