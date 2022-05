Sud: Fico, 'hub naturale per nuovi corridoi energetici'**

Sorrento (Na), 13 mag. (Adnkronos) – "Già oggi il Mezzogiorno gioca un ruolo decisivo e spesso dimenticato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del nostro Paese, producendo circa il 52 per cento della quota nazionale di eolico, solare e bioenergia.

Un contributo che potrà crescere sensibilmente utilizzando in modo adeguato le potenzialità di nuove energie. Il Mezzogiorno è poi, per posizione geografica, l'hub naturale per lo sviluppo di nuovi corridoi energetici". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando al Forum 'Verso Sud' organizzato a Sorrento dallo Studio Ambrosetti.