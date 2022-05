Sud: Meloni, 'sviluppo è questione che riguarda Italia intera'

Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) – "Il tema dello sviluppo non è un favore che si fa al Mezzogiorno è un favore che si fa all'Italia intera. Dobbiamo uscire dalla logica dell'aiuto al Sud, dobbiamo entrare nella logica delle scelte strategiche a livello nazionale, c'è anche la solidarietà ma rischiamo di non vedere qual è il vero obiettivo.

Il tema è come fare in modo che il Mezzogiorno attraverso le interdipendenze possa recuperare competitività". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo al convegno 'Verso Sud' organizzato a Sorrento.

"Ad esempio -ha aggiunto- possiamo immaginare il Mezzogiorno come un grande produttore di energia fotovoltaica, come un hub anche per il Nord".