Sud: Ronzulli (Fi), 'ridurre divario con Nord per garantire a giovani di formarsi a casa loro'

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) – "Dobbiamo lavorare per ridurre il divario tra Nord e Sud realizzando infrastrutture strategiche, a partire dal Ponte sullo Stretto, o ammodernando e ristrutturando quelle esistenti, che versano in uno stato pietoso. Ma dobbiamo anche intervenire nel campo dell’istruzione, della formazione, delle opportunità, per permettere ai giovani, agli studenti e ai lavoratori di poter restare nei loro territori, vicino alle loro famiglie, ed essere protagonisti della rinascita delle regioni dove sono nati". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo a Gaeta alla festa nazionale dei giovani del partito.

"Lo Stato – prosegue – deve investire sui giovani garantendo loro un futuro. Molte delle politiche di questo governo sono dedicate a loro. E i giovani dovranno far tesoro delle risorse che avranno. Lo sforzo e il duro lavoro costruiscono i ponti tra i sogni e la realtà". "Come diceva il presidente Berlusconi, non esistono rendite di posizione, ogni successo nella vita deve essere conquistato con sudore e fatica", conclude Ronzulli.