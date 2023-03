Sud Sardegna, auto si schianta contro un autobus: un morto

Ennesima tragedia sulle strade sarde. Nella mattinata di oggi, venerdì 31 marzo 2023, un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua auto contro un pullman in marcia a Guspini (SU). In accertamento le cause dell’incidente.

I dettagli dell’incidente

La vittima 62enne si chiamava Roberto Vaccargiu ed era un pensionato autoctono. Probabilmente colpito da un malore, l’uomo si è schiantato nei pressi di una rotatoria contro un pullman, noleggiato per la gita scolastica della scuola elementare del paese: tra gli scolari, tutti illesi, un bimbo di nove anni si è sentito male a causa dello spavento ed è stato necessario per lui l’intervento dei soccorso del 118. Fortunatamente, il piccolo studente si è ripreso nel giro di poco tempo e la gita è proseguita. Nessuna speranza di essere salvato invece per l’uomo, morto sul colpo.

Chi era l’uomo che ha perso la vita?

Roberto Vaccargiu, la vittima, era un ex agente di polizia penitenziaria. Dopo molti anni di servizio prestati a Napoli, da tre anni era tornato nella sua città natale per godersi finalmente a casa gli anni della pensione. Si unisce al dolore della famiglia l’intera cittadinanza guspinese.