Sud Sardegna, la grandine imbianca le strade

Nel pomeriggio di martedì 4 aprile 2023, alcune violente grandinate hanno colpito il sud della Sardegna, nell’area tra la Trexenta e il Parteolla.

La grandine sembrava neve sulle strade del Sud Sardegna

Intorno alle ore 17, la grandine ha improvvisamente iniziato a scendere su diversi comuni, come Serdiana, Barrali e Dolianova, tutti nella provincia del Sud Sardegna.

I chicchi non erano generalmente di grandi di grandi dimensioni, ma cadevano incessantemente. In poco tempo, le strade si sono tinte di bianco: sembrava quasi avesse nevicato, come mostrano le numerose immagini che hanno iniziato a circolare in rete.

Le colture potrebbero essere state gravemente colpite

Le intense grandinate nella provincia del Sud Sardegna hanno creato qualche disagio. Sulla statale 131, gli automobilisti hanno dovuto procedere lentamente, mentre sulla statale 128, tra Sernobì e Monastir, qualche auto si è fermata a bordo strada per aspettare che la situazione si normalizzasse.

Fortunatamente, non ci sono stati incidenti stradali e non sono stati segnalati danni a persone, ma le coltivazioni potrebbero essere state fortemente danneggiate. La valutazione verrà effettuata nella giornata di mercoledì 5 aprile.

