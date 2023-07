Sud: Zullo (Fdi), 'bene Fitto, Zes sostiene crescita del mezzogiorno'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Oggi a Bruxelles il ministro Fitto ha scritto una pagina importante per il Sud Italia. Nel corso dell’incontro con la vicepresidente esecutiva della Commissione Europea, Margrethe Vestager, Fitto ha illustrato la proposta italiana, fortemente invocata anche d...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Oggi a Bruxelles il ministro Fitto ha scritto una pagina importante per il Sud Italia. Nel corso dell’incontro con la vicepresidente esecutiva della Commissione Europea, Margrethe Vestager, Fitto ha illustrato la proposta italiana, fortemente invocata anche da Confindustria, di istituire un’unica Zona economica speciale per l’intero Sud Italia. È positivo che la vicepresidente Vestager abbia accolto positivamente la proposta del Governo italiano, consapevole che l’istituzione della Zes sostiene la crescita e la competitività dell’intero Mezzogiorno d’Italia”. Lo dichiara il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro e Affari sociali.