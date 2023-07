Sudafrica, almeno 16 morti per una fuga di gas in una baraccopoli

Sudafrica, almeno 16 morti per una fuga di gas in una baraccopoli

Roma, 6 lug. (askanews) – Almeno 16 morti, tra cui alcuni bambini in una baraccopoli a Boksburg, nella periferia orientale di Johannesburg, in Sudafrica, a causa di una fuga di gas. Sulla scena è stata trovata una bottiglia di ossido di nitrato.

Le autorità inizialmente avevano parlato di 24 morti. Il portavoce dei servizi di emergenza ha spiegato che l’incidente è stato causato da una perdita da una bombola di gas tenuta in una baracca.

“Sicuramente è stata una fuga di gas, potenzialmente da quelli che vengono definiti minatori illegali – ha detto Nkululeko Dunga, presidente provinciale del Gauteng – quella perdita è stata inalata dai membri della comunità che sono morti”.

“Quello che è davvero triste – ha aggiunto – è che i soccorsi erano stati chiamati prima della tragedia, per segnalare che c’era un cattivo odore nella zona e che serviva aiuto, ma non ne hanno ricevuto fino a quando non è stato possibile”.