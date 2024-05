Sudafrica, il leader Economic Freedom Fighters vota nel nord-est

Roma, 29 mag. (askanews) - Il leader del partito di opposizione di sinistra radicale Economic Freedom Fighters (EEF), Julius Malema, ha votato alle elezioni generali del Sudafrica nella città nord-orientale di Polokwane. Più di 27 milioni di elettori sono chiamati alle urne per le elezioni più in...

Roma, 29 mag. (askanews) – Il leader del partito di opposizione di sinistra radicale Economic Freedom Fighters (EEF), Julius Malema, ha votato alle elezioni generali del Sudafrica nella città nord-orientale di Polokwane. Più di 27 milioni di elettori sono chiamati alle urne per le elezioni più incerte in 30 anni per l’African National Congress (ANC), al potere dal 1994, cioé da quando il Paese è uscito dall’apartheid.