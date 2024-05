Sudafrica, presidente Ramaphosa: "Sudafricani sosterranno ancora ANC"

Roma, 29 mag. (askanews) – Dopo aver votato a Soweto, appena fuori Johannesburg, il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, si è detto certo che l’elettorato sosterrà “ancora una volta” il suo partito al governo, l’African National Congress (ANC), nelle elezioni generali in corso nel paese, mentre per la prima volta in 30 anni (dal 1994), secondo i sondaggi, l’ANC potrebbe perdere la maggioranza assoluta in Parlamento.

“Questo è il giorno in cui il Sudafrica deciderà, deciderà sul futuro del nostro Paese, su chi dovrebbe guidare il governo del Sudafrica e non ho alcun dubbio nel profondo del mio cuore che il popolo darà ancora una volta fiducia nell’African National Congress per continuare a guidare questo Paese”.