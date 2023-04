Sudan: esercito disponibile a estendere il cessate il fuoco

Khartoum, 27 apr. (Adnkronos) - L'esercito sudanese ha espresso la volontà di estendere ulteriormente il cessate il fuoco di tre giorni che dovrebbe scadere stanotte, una tregua in realtà non rispettata, dal momento che sono continuati, seppure sporadici, i combattimenti intorno a...

Khartoum, 27 apr. (Adnkronos) – L'esercito sudanese ha espresso la volontà di estendere ulteriormente il cessate il fuoco di tre giorni che dovrebbe scadere stanotte, una tregua in realtà non rispettata, dal momento che sono continuati, seppure sporadici, i combattimenti intorno alla capitale Khartoum.

Il capo dell'esercito, il generale Abdel Fattah al-Burhan, ha dato l'approvazione iniziale a un piano per estendere la tregua per altre 72 ore e inviare un rappresentante dell'esercito nella capitale del Sud Sudan, Juba, per colloqui.