Sudan: esplosione vicino aeroporto Khartoum, tregua non frena scontri

Khartoum, 19 apr. (Adnkronos) – Continuano gli scontri tra l'esercito regolare e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) in Sudan, nonostante la tregua di 24 ore dichiarata da quest'ultimo. Una potente esplosione si è verificata all'aeroporto internazionale di Khartoum, che è in mano alle Rsf. Lo riporta Sky News Arabiya diffondendo un video dell'esplosione. L'emittente riferisce che al momento non si hanno notizie di vittime.