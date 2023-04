Sudan, evacuata ambasciata Usa

Washington, 23 apr. (Adnkronos/Ani) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato l'evacuazione del personale diplomatico americano in Sudan a causa dei combattimenti che si stanno svolgendo nella capitale, Khartoum. "Oggi, su mio ordine, l'esercito degli Stati Uniti ha co...

Washington, 23 apr. (Adnkronos/Ani) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato l'evacuazione del personale diplomatico americano in Sudan a causa dei combattimenti che si stanno svolgendo nella capitale, Khartoum. "Oggi, su mio ordine, l'esercito degli Stati Uniti ha condotto un'operazione per estrarre il personale del governo degli Stati Uniti da Khartoum. Sono orgoglioso dello straordinario impegno del personale della nostra Ambasciata, che ha svolto i propri compiti con coraggio e professionalità e ha incarnato l'amicizia e il legame dell'America con il popolo del Sudan", ha detto Biden in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca.