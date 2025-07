Sudan: il governo parallelo e la crisi della legittimità

Diciamoci la verità: la situazione in Sudan è una polveriera pronta ad esplodere. E ora, con l’annuncio di un governo parallelo da parte della Tasis Alliance, molti di noi non possono fare a meno di chiedersi: cosa sta succedendo veramente? In un contesto di conflitto che si protrae da oltre quarant’anni, il tentativo di legittimazione da parte delle forze armate sembra solo complicare ulteriormente le già fragili trattative di pace.

Ma, in fondo, cosa significa tutto ciò per il futuro del Sudan?

Un governo parallelo in un contesto di conflitto

Il Tasis Alliance, una coalizione di gruppi armati sudanesi, ha recentemente lanciato un governo parallelo per sfidare quello esistente, ormai in crisi a causa della guerra civile. Questa nuova entità, sostenuta dalle Rapid Support Forces (RSF) e dal Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM-N), si propone di rivendicare la legittimità in un momento in cui il governo di Khartoum sta perdendo il suo peso. La realtà è meno politically correct: dietro a questa mossa si nasconde una lotta per il potere e il controllo territoriale, non certo un’aspirazione alla pace.

Secondo recenti analisi, la creazione della Tasis è un chiaro segnale di disperazione da parte delle RSF, che cercano di riposizionarsi come autorità statale piuttosto che come una milizia. “Tutti i loro atti dimostrano il contrario”, afferma Anette Hoffmann, esperta di Sudan. E mentre proclamano il loro governo, le RSF continuano a circondare le capitali statali, infliggendo sofferenza ai civili innocenti. Questo è il contesto in cui si svolgeranno i prossimi colloqui di pace, un tentativo di risolvere una crisi che sembra solo amplificarsi. Ti sei mai chiesto come si possa pensare di negoziare quando la violenza è all’ordine del giorno?

Le dinamiche di potere e la legittimità internazionale

Il ricorso a un governo parallelo è un segnale chiaro: le RSF temono di essere escluse dalle trattative di pace e di diventare un semplice “gruppo armato” in un contesto di ricostruzione post-conflitto. La creazione della Tasis mira a ottenere riconoscimento internazionale e a migliorare la propria posizione negoziale. Tuttavia, questa strategia potrebbe rivelarsi un boomerang. Come sottolinea Kholood Khair, esperta di Sudan, la mancanza di informazioni sui colloqui di pace ha scatenato una reazione in tutto il paese, alimentando la formazione di governi paralleli e ulteriori tensioni.

Il governo parallelo ha già sollevato preoccupazioni per il rischio di un potere diviso. Le RSF, dopo aver perso la capitale Khartoum, stanno cercando di consolidare il controllo su regioni occidentali e meridionali, mentre le SAF, ex alleati, hanno ripreso il controllo del centro e dell’est del paese. Questa frattura territoriale non solo complica le negoziazioni, ma cementa anche una divisione che potrebbe rivelarsi difficile da superare in futuro. Non è preoccupante pensare a un Sudan diviso in fazioni, ognuna con il proprio governo?

Un futuro incerto per il Sudan

Il governo Tasis potrebbe finire per cementare una divisione de facto del Sudan, rendendo le negoziazioni di pace ancor più complicate. Alan Boswell dell’International Crisis Group mette in guardia: mentre le RSF cercano di legittimarsi come attore nazionale, le loro azioni potrebbero rendere la divisione del paese una realtà inevitabile. Inoltre, la proliferazione di gruppi armati in risposta alla creazione di un governo parallelo rischia di intensificare ulteriormente il conflitto.

Questa è una realtà disturbante che richiede una riflessione profonda. La creazione di un secondo governo non è solo un tentativo di guadagnare potere, ma un invito per altri gruppi armati a unirsi alla mischia, sperando di emergere come attori politici in un contesto di caos. In questo scenario, il futuro del Sudan appare sempre più incerto e carico di tensioni. Dobbiamo interrogarci su come queste dinamiche influenzeranno non solo il presente, ma anche le prospettive di pace futura. Cosa possiamo fare noi, come comunità internazionale, per affrontare questa crisi?