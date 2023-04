Sudan, Onu condanna violenze e invita le parti a cessare ostilità

Roma, 17 apr. (askanews) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha invitato i due generali rivali che si contendono il potere in Sudan a “cessare immediatamente le ostilità”, al terzo giorno di violenti combattimenti.

“Condanno fortemente lo scoppio di combattimenti che avvengono in Sudan e invito i leader delle Forze armate sudanesi e delle Forze di supporto rapido a cessare immediatamente le ostilità, ristabilire la calma e avviare il dialogo per risolvere la crisi. La situazione ha già portato enormi perdite in vite umane, tra cui numerosi civili. Ogni nuova escalation potrebbe essere devastante per il Paese e la Regione”.