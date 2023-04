Sudan: P.Chigi, abbandonare via armi e riprendere negoziati

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il Governo italiano segue con preoccupazione gli eventi in corso in Sudan e si unisce agli appelli Onu, Ua e Ue perché cessino i combattimenti a Khartoum e altrove, per la sicurezza del popolo sudanese e per risparmiare ulteriori violenze. Invita quindi le pa...

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – "Il Governo italiano segue con preoccupazione gli eventi in corso in Sudan e si unisce agli appelli Onu, Ua e Ue perché cessino i combattimenti a Khartoum e altrove, per la sicurezza del popolo sudanese e per risparmiare ulteriori violenze. Invita quindi le parti in causa ad abbandonare la via delle armi, e a riprendere i negoziati avviati da tempo, affinché il popolo sudanese esprima le proprie scelte nell’ambito di un processo elettorale". É quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

"La violenza -prosegue il comunicato- porta soltanto altra violenza. Il Governo italiano segue la situazione di sicurezza dei cittadini italiani, che sono invitati a restare a casa o in altro luogo sicuro, come chiesto dalla ambasciata d’Italia, aperta e operativa".