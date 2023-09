Sudan: Rsf, 'pronti a cessate il fuoco e avvio dialogo significativo'

Khartoum, 22 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il leader delle Forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan Dagalo, ha espresso la sua disponibilità per un cessate il fuoco a livello nazionale e l'avvio di "un dialogo significativo" per porre fine alla guerra s...

Khartoum, 22 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il leader delle Forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan Dagalo, ha espresso la sua disponibilità per un cessate il fuoco a livello nazionale e l'avvio di "un dialogo significativo" per porre fine alla guerra scoppiata il 15 aprile, che ha provocato migliaia di morti e milioni di sfollati e rifugiati.

In un discorso diffuso sui social, il capo delle Rsf ha aggiunto che il coprifuoco "consentirà l'arrivo di aiuti umanitari e permetterà ai civili di fuggire in sicurezza. Ha poi detto che servirà anche per avviare "un dialogo significativo ed esaustivo che porti a una soluzione politica e all'istituzione di un governo civile che guidi il Paese verso la trasformazione democratica e pace duratura".