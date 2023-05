Sudcorea: apre porta emergenza aereo in volo, pilota riesce in atterraggio

Seul, 26 mag. (Adnkronos) – Sono stati momenti di terrore quelli che hanno vissuto i passeggeri dell'Airbus A321 dell'Asiana Airlines dopo che un uomo ha aperto intenzionalmente lo sportello di emergenza mentre l'aereo era in volo. Il pilota è riuscito a compiere un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Daegu, in Corea del Sud, senza che nessuno si facesse male in modo grave. Il passeggero che ha aperto lo sportello in quota è stato preso in custodia, come riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

Il volo era partito da Jeju ed era diretto a Daegu con 194 persone a bordo e, prima dell'atterraggio, ha volato con la porta d'emergenza aperta. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite, ma nove persone sono state portate in ospedale dopo aver manifestato difficoltà respiratorie, come hanno riferito le autorità aeroportuali.