Sudcorea, arrestato presidente Yoon: "Crollato stato di diritto"

Seul, 15 gen. (askanews) – Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è stato arrestato per essere interrogato, secondo l’agenzia anticorruzione del paese, nell’ultimo capitolo di una saga politica lunga settimane iniziata con il decreto di legge marziale shock che il capo dello Stato ha provato a imporre, senza esito, il mese scorso.

Yoon è stato preso in custodia ed ha lasciato il suo complesso residenziale con gli investigatori in un corteo di auto.

Il presidente è stato assediato nella sua residenza fortificata per settimane, circondato dal suo team del servizio di sicurezza presidenziale, ed ha evitato l’arresto per giorni, affrontando diverse indagini e un processo di impeachment.

Dopo il suo arresto, Yoon ha rilasciato un videomessaggio preregistrato in cui ha nuovamente liquidato le indagini su di lui come “illegali”.

“In questo paese lo stato di diritto è completamente crollato. Come presidente devo proteggere la costituzione e il sistema legale della Repubblica di Corea ma prevenire uno sgradevole spargimento di sangue”, ha affermato.

Il mandato consente agli investigatori di trattenere Yoon fino a 48 ore. Il CIO dovrà richiedere un mandato di arresto entro tale periodo per trattenerlo ulteriormente.

Gruppi di sostenitori e oppositori, arrivati in autobus, si sono radunati nelle strade attorno al complesso di Yoon, nonostante le temperature sotto lo zero. Alcuni dimostranti hanno urlato in coro “dimissioni” e “il tuo tempo è scaduto” mentre i sostenitori del presidente hanno risposto con “impeachment non valido”.