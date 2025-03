Sudcorea, corsa contro il tempo per salvare antico tempio dalle fiamme

Milano, 25 mar. (askanews) – Gli operai avvolgono le statue buddiste in coperte ignifughe mentre gli elicotteri scaricano acqua sulle foreste circostanti: è una corsa contro il tempo per salvare il secolare tempio Gunsa a Uiseong, in Corea del Sud, dove più di una dozzina di incendi sono scoppiati nel fine settimana, uccidendo quattro persone e bruciando migliaia di ettari, secondo il ministero della sicurezza. Fin da venerdì, l’esercito ha inviato circa 5.000 militari e 146 elicotteri a supporto delle operazioni antincendio nel sud-est del Paese.