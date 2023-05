Sudcorea: saldo partite correnti torna in nero grazie ai dividendi

Seoul, 10 mag.(Adnkronos/Xinhua) – La bilancia delle partite correnti della Corea del Sud è diventata nera a marzo, grazie ai proventi dei dividendi dall'estero che hanno compensato i continui deficit commerciali, come hanno mostrato i dati della Banca centrale mercoledì. La bilancia delle partite correnti, la misura più ampia del commercio transfrontaliero, ha registrato un surplus di 270 milioni di dollari Usa a marzo, dopo aver registrato deficit di 4,21 miliardi di dollari a gennaio e di 520 milioni di dollari a febbraio, secondo la Banca di Corea (BOK).

Il surplus di marzo è in netto calo rispetto a quello di 6,77 miliardi di dollari registrato un anno prima, a causa del perdurare del deficit commerciale. Il deficit commerciale per i beni è stato di 1,13 miliardi di dollari a marzo, rimanendo in rosso per il sesto mese consecutivo. Le esportazioni sono diminuite del 12,6% rispetto a un anno prima, attestandosi a 56,4 miliardi di dollari a marzo, mentre le importazioni sono scese del 2,5% a 57,52 miliardi di dollari. L'avanzo del conto dei redditi primari, che comprende gli stipendi mensili e i redditi da capitale, è salito a 3,65 miliardi di dollari a marzo da 1,04 miliardi di dollari di un anno fa, grazie all'aumento dei dividendi provenienti dagli investimenti azionari all'estero.

Il conto finanziario, che misura il flusso di capitale transfrontaliero senza transazioni in beni e servizi, ha registrato un afflusso netto di 1,38 miliardi di dollari a marzo. Gli investimenti diretti all'estero da parte di residenti nazionali sono aumentati di 4,52 miliardi di dollari, mentre gli investimenti diretti esteri in Corea del Sud hanno guadagnato 2,64 miliardi di dollari. Per quanto riguarda gli investimenti di portafoglio, che comprendono il commercio di azioni e obbligazioni, gli investimenti all'estero da parte di residenti locali sono aumentati di 3,02 miliardi di dollari, mentre gli investimenti esteri in azioni e obbligazioni nazionali sono diminuiti di 3,33 miliardi di dollari.