Sudcorea: sale a 151 morti bilancio calca Halloween

Seul, 30 ott. – (Adnkronos) – E' salito ad almeno 151 morti – 97 donne e 54 uomini – il tragico bilancio della calca avvenuta nel quartiere di Itaewon, nel centro di Seul, ma sono decine quelli – soprattutto giovani – che ancora mancano all'appello. Lo riportano media sucoreani che spiegano come molti cadaveri sono stati trasferiti in una palestra per l'identificazione da parte dei parenti.

Le autorità hanno confermato che sono almeno 19 gli stranieri tra i morti, fra cui persone provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia.