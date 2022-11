Sudcorea: tragedia di Halloween, folla chiede dimissioni presidente Yoon

Seul, 5 nov. (Adnkronos) – Migliaia di persone si sono radunate nei pressi del municipio di Seul per commemorare le 156 persone morte nella folla di Halloween nel quartiere della movida di Itaewon. Leader cristiani e buddisti sono intervenuti sul palco, chiedendo le dimissioni del presidente Yoon Suk-yeol e chiedendo di conoscere le cause delle morti.

Le vittime, per lo più giovani, erano tra le circa 100.000 persone che si sono riversate nel quartiere della vita notturna di Itaewon per celebrare il primo Halloween post-pandemia. Le forze dell'ordine sudcoreane hanno ammesso che non c'era una pianificazione della sicurezza sufficiente a prevenire incidenti e i politici dell'opposizione hanno accusato il governo di non assumersi le proprie responsabilità.

Venerdì il presidente Yoon ha espresso la sua "profonda tristezza e il suo dispiacere.

So che il nostro governo e io – ha dichiarato – abbiamo l'enorme responsabilità di garantire che una tragedia del genere non si ripeta mai più".