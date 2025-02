Suggestivo montaggio del Grand Chapiteau delCirque du Soleil a Roma

Roma, 24 feb. (askanews) – Il Cirque du Soleil segna l’inizio del suo attesissimo ritorno in Italia con il suggestivo montaggio del Grand Chapiteau, simbolo inconfondibile del circo più celebre al mondo. In vista del debutto di Alegrìa – In A New Light, in programma dal 1° marzo al 13 aprile 2025 a Tor di Quinto, la grande tenda è stata innalzata in un’imponente cerimonia a cui hanno preso parte sessanta tecnici specializzati.

Le immagini catturano la straordinaria operazione di montaggio, descritta da Francis Jalbert, Senior Publicist di Alegrìa. Più di 100 pali di supporto sono stati sollevati per issare la maestosa tela bianca fino alla sua posizione finale. Con un’altezza di 19 metri, un diametro di 51 metri e quattro imponenti pali d’acciaio di 25 metri, il Grand Chapiteau può accogliere fino a 2.500 spettatori, pronto a ospitare uno spettacolo che ha incantato milioni di persone in tutto il mondo.

Prodotto da Cirque du Soleil Entertainment Group in collaborazione con i partner italiani Alveare Produzioni e Vivo Concerti lo spettacolo, dopo le date romane, proseguirà il suo tour italiano con le tappe di Milano (25 aprile – 2 giugno 2025) e, per la prima volta, Trieste (13 giugno – 13 luglio 2025).

Alegrìa – In A New Light è una rivisitazione contemporanea del leggendario spettacolo del 1994, che ha fatto la storia del Cirque du Soleil. Con una nuova regia, scenografie rinnovate e un cast internazionale di 54 artisti, lo spettacolo trasporta il pubblico in un regno incantato, dove si assiste a una lotta tra vecchio e nuovo potere, accompagnata da acrobazie mozzafiato e melodie indimenticabili.

L’installazione del Grand Chapiteau è solo il primo passo di un’esperienza immersiva che porterà la magia del Cirque du Soleil nel cuore di Roma.