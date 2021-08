Sui social documento tossicità vaccini Covid, Cardarelli Napoli: "E' fake news"

Roma, 18 ago (Adnkronos Salute)() – "In questi giorni circola sui social network una falsa documentazione su carta intestata apparentemente riconducibile all’Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, documentazione creata ad arte per generare allarme nella popolazione e indurre a vestire di rilevanza scientifica la fake news della tossicità dei vaccini.

La Direzione strategica del Cardarelli prende le distanze da questo tipo di messaggio e sottolinea di non aver mai prodotto alcuno studio in merito". E' quanto si legge in una nota dell'azienda ospedaliera partenopea.

Nella nota, il Cardarelli ribadisce quindi "il ruolo centrale dei vaccini nella lotta a Covid-19 quali unica arma oggi disponibile per ridurre sensibilmente il rischio di un contagio e comunque di sviluppare forme gravi della malattia.

“I vaccini – ribadisce il direttore sanitario Giuseppe Russo – hanno dimostrato di essere efficaci e sicuri. Chi ha prodotto questo falso documento ha voluto usare la nostra credibilità per osteggiare la campagna vaccinale e insinuare dubbi e timori nella popolazione. Un comportamento irresponsabile che potrebbe costare delle vite”. La direzione sanitaria del Cardarelli rende noto di aver presentato sulla vicenda un esposto contro ignoti alle autorità competenti.