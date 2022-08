Roma, 3 ago. (askanews) – “Mi autodenunciò a Milano per l’aiuto fornito alla signora Elena che ha scelto di interrompere la propia sofferrenza. In Svizzera è legale, in Italia rischio fino a 12 anni di carcere”.

Così Marco Cappato, Tesoriere dell’associazione

Luca Coscioni, in un video dal confine con la Svizzera dove ha accompagnato a morire con il suicidio assistito una 69enne veneta affetta da una grave patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi.