Suicidio assistito, primo sì in Italia: 44enne tetraplegico ha ricevuto farmaco e strumentazione

Un uomo di 44 anni marchigiano, tetraplegico da 12 anni dopo un incidente stradale, sarà la prima persona in Italia a esercitare legalmente il suicidio medicalmente assistito.

Dopo la battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per poterlo eseguire.

Sono stati consegnati dall’Associazione Luca Coscioni che, grazie a una “straordinaria mobilitazione” come stampato nel comunicato, ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare l’uomo a reperire la strumentazione.

Il ringraziamento dell’uomo di 44 anni

«Grazie a tutti per avere coperto le spese del mio aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere».

Ma perché è stata necessaria una raccolta fondi? A renderlo noto è stata la stessa Associazione Coscioni, che spiega come: