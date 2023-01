Sul caro benzina gli italiani “bocciano” Giorgia Meloni: non sta facendo abbastanza ed il sondaggio politico Emg per Cartabianca spiega che il 52% del totale sostiene che si debba fare di più.

Il dato è che Giorgia Meloni e il suo governo non godono della piena approvazione in merito al decreto Trasparenza sui carburanti.

Caro benzina, gli italiani “bocciano” la Meloni

Il tema molto delicato della gestione del prezzo della benzina salito per lo stop al taglio delle accise tiene banco e il rimpallo di responsabilità non farebbe bene all’esecutivo. Insomma, è evidente come l’aumento dipenda dalla fine del taglio delle accise, ma il governo “se l’è presa con la speculazione, mandando su tutte le furie i benzinai”.

E quel sondaggio politico di Emg per la trasmissione Cartabianca prevedeva anche una domanda a tema: “Il governo ha deciso di intervenire sul caro-carburanti con una norma sulla trasparenza dei prezzi ai distributori (che dovranno esporre il prezzo medio nazionale accanto a quello di vendita) e rinnovando i buoni benzina (per un valore massimo di 200 euro per lavoratore dipendente)”.

Solo l’8% ritene che tutto sia stato fatto bene

“Secondo lei è abbastanza?”. E le risposte sono state abbastanza nette. La più parte dei cittadini, il 52%, ha risposto no, che non è abbastanza, mentre per il 28% le misure sono giuste, ma non sono sufficienti. Solo l’8% ritiene che il governo Meloni abbia fatto abbastanza con le nuove norme sui carburanti. Il 12%, infine, non risponde alla domanda.