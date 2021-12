Sul caso dei due Marò la Procura di Roma chiede l’archiviazione: a carico di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone non ci sono elementi per un processo

Sul caso dei due Marò indagati per l’uccisione di due pescatori indiani nel febbraio del 2012 arriva anche l’istanza della Procura di Roma, che su quel delicato fascicolo per omicidio chiede l’archiviazione. In buona sostanza la magistratura italiana non ravvisa elementi per procedere contro Salvatore Girone e Massimiliano Latorre in merito al fuoco che aprirono al largo delle coste del Kerala, in India, contro un barchino di pescatori ritenuto un natante pirata.

Il sostituto procuratore di Piazzale Clodio Erminio Amelio aveva aperto un fascicolo per quei fatti che nel frattempo innescarono una complicata vicenda internazionale e quel fascicolo “retto” dal capo degli inquirenti Michele Prestipino non ha raggiunto una corposità tale da consentire alla magistratura di esercitare l’azione penale. Per questo motivo, per l’impossibilità di reggere la maturazione della prova in dibattimento cioè, la Procura ha chiesto al gip di archiviare le accuse.

Girone e Latorre erano stati ascoltati in procura più volte ed era stata istruita anche una consulenza sulla macchina fotografica trovata a bordo della Enrica Lexie, la nave su cui erano in servizio gli indagati, e su un pc. In India erano stati esperiti anche degli studi balistici per dimostrare che l’apertura del fuoco da parte dei due indagati era stata intempestiva, ma le regole procedurali di quello stato sono diverse da quelle italiane.

Gli accertamenti tecnici irripetibili esperiti sono tali proprio perché possono essere fatti una sola volta, senza contare che i cadaveri delle due vittime erano stati cremati secondo l’uso locale. Le indagini italiane hanno peraltro appurato che le regole di ingaggio erano state rispettate: il barchino che si avvicinava a 90/100 metri, legittimamente creduto come un natante pirata, era stato fatto oggetto prima di fuoco avvertitivo e poi di raffiche a pelo d’acqua con calibro pesante, il che non aveva lasciato scampo agli occupanti del natante.