Il Def che non piace a Gubitosa ed il giudizio negativo per una scelta austera che è simile a "quelle fatte da Draghi"

La sua è una posizione decisamente critica perché a suo avviso quello che manca allo strumento economico dell’esecutivo è il coraggio di fare una scelta netta, perciò sul Def Michele Gubitosa del M5S dà un giudizio negativo e senza appello alcuno. Ma sulla scorta di quali parametri oltre che a quelli ovvi della sua appartenenza all’opposizione parlamentare?

Sul Def Gubitosa dà un giudizio negativo

Il pentastellato ha bocciato il documento varato dal governo guidato da Giorgia Meloni per una serie di ragioni che ha esposto e che sono riportate in queste ore dai media. In merito al giudizio Gubitosa ha detto: “Purtroppo il mio sul Def è negativo. Quando si gestisce un Paese ci sono due strade: manovre espansive, come fatto dai Governi Conte, oppure si utilizza l’austerità”. Poi Gubitosa ha precisato e alluso: “Che è quella che sta usando la Meloni, in continuità con Draghi. Più austera di Draghi, taglia tutto”

“Da un biennio di crescita all’1%”

E ancora: “Oggi arriva al Governo, diventa più austera di Draghi e smentisce anche i dati”. La chiosa di Gibitosa è stata netta: “L’austerità a cui stiamo tornando, dopo averla subita per 20 anni, ha solo fatto crescere debito pubblico. Lo dicono i dati, che danno una crescita allo 0.6, forse 1%. Passiamo da un biennio di crescita al 10% con soldi dati ai cittadini a una crescita di nemmeno 1%”.