Sul pallone “spia” della Cina finito in un laboratorio di Quantico sotto la lente degli esperti dell’Fbi Joe Biden confessa: “Ho sempre voluto abbatterlo”.

Il presidente Usa non fa mistero della sua soddisfazione per il “target” centrato dai caccia militari. Da quanto si apprende in queste ore il capo della Casa Bianca lo ha riferito ai giornalisti che gli chiedevano conto dell’ordine con il quale Biden aveva fatto alzare in volo scramble due F-22 “Raptor”.

Biden confessa: “Ho sempre voluto abbatterlo”

Caccia uno dei quali aveva centrato il pallone di Pechino esattamente sull’Atlantico con un missile aria-aria.

AdnKronos spiega che il presidente Usa non fa mistero della sua soddisfazione per il “target” centrato dai caccia militari perché lui ha “sempre” voluto abbattere il pallone cinese. Ha confermato Biden: “È sempre stata la mia posizione”.

La riposta sul perché lancio: “È il governo cinese”

Ai cronisti Biden ha risposto così quando gli hanno domandato perché secondo lui Pechino lo ha lanciato: “Perché è il governo cinese”. Dopo l’abbattimento i sommozzatori della Marina statunitense avevano intanto recuperato i rottami a largo della costa del Sud Carolina per verificare la reale capacità del pallone spia.

Il “dirigibile”, come lo chiamava Pechino, è stato abbattuto da un singolo missile sparato da un caccia F-22 Raptor, ma l’episodio ha provocato l’ira della Cina che in precedenza si era scusata per l’invasione dei cieli americani. “Una scelta eccessiva, ne terremo conto per il futuro”.