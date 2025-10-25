Sul red carpet della Festa del Cinema la protesta contro i tagli

Roma, 25 ott. (askanews) – La protesta contro i tagli al Fondo per il cinema e l’audiovisivo previsti dalla manovra finanziaria è arrivata sul red carpet della Festa del Cinema di Roma in occasione del premio Unita, istituito dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo. Una sfilata di registi, attori e maestranze in risposta alla riduzione di 150 milioni di fondi per il 2026 e 200 milioni per il 2027.

Questa volta i nomi più noti dello spettacolo italiano, da Paola Cortellesi a Fabrizio Gifuni, da Carolina Crescentini a Claudia Gerini, hanno lasciato la parola a professionisti meno conosciuti, che lavorano dietro le quinte, i più toccati dai tagli ai fondi pubblici.

Vittoria Puccini, una delle fondatrici di UNITA, era accompagnata da Alice Spinetti: “Siamo molto preoccupati e questa testimonianza vorrei che questa testimonianza arrivasse proprio dai lavoratori dello spettacolo e accanto a me c’è una bravissima operatrice di macchina, a cui vorrei passare la parola” ha detto l’attrice e Spinetti ha sottolineato: “Siamo molto preoccupati perché il cinema non è solo la Festa del Cinema, è un settore che si fa tutti i giorni con dei lavoratori che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese come tutti i lavoratori di altri campi, quindi questi tagli ci vanno a tagliare le gambe. E i tagli alla cultura sono dei tagli al futuro”.