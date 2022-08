Sulla costa del Messico montagne di alghe puzzolenti

(Adnkronos) – L'alga sargassum sta invadendo le coste caraibiche del Messico: il problema è che la sua decomposizione genera idrogeno solforato. In piccole quantità, in aree aperte, non è molto di più di un odore fastidioso, ma nelle quantità viste in aree un tempo paradisiache sta diventando un rischio per i lavoratori che raccolgono le alghe senza protezioni nel caldo torrido.

Quest'anno sembra essere peggiore persino dell'anno di picco della sargassum nel 2018. Le cause principali sono il riscaldamento climatico e la crescente quantità di azoto che l'uomo sversa in mare