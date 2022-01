Sulla spiaggia di Anzio trovata una mandibola umana con un dente d’oro

Un passante si gode il mare ma nota un macabro "oggetto" nella sabbia e chiama il 112: ad Anzio è stata trovata una mandibola umana con un dente d’oro

Macabro e misterioso ritrovamento sulla spiaggia di Lavinio-Lido di Enea in territorio di Anzio, dove è stata trovata da un passante una mandibola umana con un dente d’oro: i media locali spiegano che sono in atto riscontri ed indagini per capire se appartenga ad un cadavere trovato in avanzato stato di decomposizione a Fregene a fine dicembre.

Mandibola umana con un dente d’oro portata a riva, un passante allerta i Carabinieri

Il passante ha allertato il 112 subito dopo che la risacca gli aveva messo davanti ai piedi quella mandibola e i Carabinieri del comando stazione di Anzio sono arrivati subito. La mandibola è stata presa in custodia giudiziale e portata all’obitorio di Tor Vergata per accertamenti tecnici.

Forse di un migrante annegato la mandibola umana con un dente d’oro trovata a Lavinio

In un secondo momento era trapelato il particolare per cui su quella mandibola sarebbe stato innestato un dente doro.

Non è improbabile che la stessa possa essere appartenuta ad una persona annegata, magari un migrante. In questo giorni sono in atto indagini forensi e tanatologiche presso l’Istituto di Medicina Legale del policlinico dell’università di Tor Vergata a fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Il possibile legame fra il cadavere di Fregene e la mandibola umana con un dente d’oro di Anzio

E si sta indagando anche sul possibile collegamento con un altro macabro reperimento: quello avvenuto il 28 dicembre scorso, sempre in spiaggia ma a Fregene.

In quelle circostanze era stato rinvenuto il cadavere di un uomo di mezza età in avanzato stato di decomposizione. Anche in quel caso erano intervenuti i carabinieri assieme agli uomini della guardia costiera. Sul corpo trovato a Fregene erano stati trovati soldi in contanti nascosti in un calzino.