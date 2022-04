La rivincita amara di Joe Biden che ribadisce: “Si deve processare Putin come criminale di guerra, ricordate quando sono stato criticato per averlo detto?"

Sulla strage di Bucha Joe Biden non si fa scappare l’occasione e ribadisce: “Bisogna processare Putin come criminale di guerra”. Il presidente Usa ricorda la sua controversa affermazione rilasciata ad una giornalista qualche giorno fa e prima degli orrori scoperti nel sobborgo a nord di Kiev e lascia intendere che così tanto torto lui non lo aveva.

“Vladimir Putin ha commesso crimini di guerra e per questo dovrebbe essere processato”. Il presidente Usa ha anche annunciato che la sua amministrazione sta studiando nuove sanzioni contro Mosca, che verranno presto rese note.

Biden: “Processare Putin come criminale di guerra”

Poi ha spiegato appena atterrato a Washington: “Ricordate che sono stato criticato per aver chiamato Putin un criminale di guerra? La verità è che avete visto tutti cosa è successo a Bucha.

È effettivamente un criminale di guerra”. Poi però spiega: “Tuttavia dobbiamo raccogliere le informazioni. Dobbiamo continuare a fornire all’Ucraina le armi di cui ha bisogno”

Il giudizio: “Quell’uomo è un bruto”

Questo “per continuare la lotta, poi dobbiamo ottenere tutti i dettagli in modo che possa essere sottoposto ad un vero e proprio processo per crimini di guerra. Quest’uomo è brutale e quello che sta succedendo a Bucha è scandaloso e tutti l’hanno visto”.

Ed alla domanda se ritenga che in Ucraina sia in atto un genocidio Biden, che ha fatto tesoro dell’esperienza dei giorni scorsi, ha risposto: “No sono crimini di guerra”.