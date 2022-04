Sulla Walk of Fame il cast di “Better Call Saul” per Bob Odenkirk

Milano, 19 apr. (askanews) – Stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Bob Odenkirk, il protagonista di “Better Call Saul”, spinoff di “Breaking bad” di cui è appena uscita l’ultima stagione. Per festeggiare l’evento con lui c’erano i colleghi delle due serie che l’hanno fatto conoscere e amare dal grande pubblico: Rhea Seehorn (Kim Wexler), Giancarlo Esposito (Gus Fring), Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut).