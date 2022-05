Sull’aereo senza mascherine, i viaggiatori dell’Ue possono farlo

Parigi, 16 mag. (askanews) – Senza mascherine sull’aereo, da oggi nell’Ue si può. Immagini di un volo per Cracovia in partenza dall’aeroporto di Roissy, vicino a Parigi: la maggior parte dei passeggeri e del personale di bordo non indossa i dispositivi di protezione.

Le regole non cambiano però in alcuni paesi come l’Italia e la Germania, che hanno deciso di mantenere l’obbligo di continuare a indossarla sugli aerei.

Nel nostro Paese almeno fino al 15 giugno.

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) ha fatto sapere che la mascherina “resta una delle difese migliori contro la trasmissione del Covid-19”, sottolineando che il suo usa resta fortemente raccomandato per chi tossisce o starnutisce e per le persone fragili. Le regole comunque cambiano anche in base alla compagnia aerea con cui si vola e per “i voli da o verso una destinazione in cui è ancora richiesto l’uso della mascherina sui mezzi di trasporto pubblico, gli operatori aerei dovrebbero continuare a chiedere l’impiego del dispositivo, secondo le raccomandazioni”.