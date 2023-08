Sulle coste francesi l'AI conquista i surfisti

Milano, 3 ago. (askanews) – Riconoscimento facciale per fotografare i surfisti in azione, armadietti connessi per noleggiare l’attrezzatura e tavole progettate da una stampante 3D: sulla costa basca francese, la tecnologia digitale sta conquistando anche il mondo del surf.

Questi armadietti permettono ad esempio di noleggiare tavole con pochi click a un passo dalla spiaggia.

Tavole che potrebbero essere stampate in 3d come queste: “La tavola è stampata in 3D con una struttura cava. Qui possiamo vedere che la struttura ha cellule di dimensioni diverse a seconda della posizione sulla tavola – spiega – Questo avrà un impatto sulle prestazioni meccaniche della tavola e quindi sulle prestazioni del surfista in acqua, in termini di velocità e manovrabilità”.

Poi alla fine, la tecnologia lascia spazio solo alle onde.