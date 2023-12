Sullivan incontra Herzog: non è giusto che Israele occupi Gaza a lungo termine

Roma, 15 dic. (askanews) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan a Tel Aviv. Pur sostenendo con forza la risposta di Israele agli attacchi di Hamas, gli Stati Uniti hanno esortato l’alleato a fare di più per ridurre al minimo le vittime civili.

“Il governo israeliano ha indicato che non ha un piano a lungo termine per occupare Gaza e che alla fine il controllo di Gaza, l’amministrazione di Gaza e la sicurezza di Gaza devono passare ai palestinesi. Ora, la questione di come avverrà questa transizione, con quale calendario, è un altro aspetto su cui stiamo discutendo intensamente. Ma la posizione degli Stati Uniti al riguardo è chiara: non crediamo che abbia senso o sia giusto che Israele occupi, rioccupi Gaza a lungo termine” ha detto Sullivan.

Sullivan incontrerà il presidente dell’Autorità Palestinese Abu Mazen a Ramallah per discutere degli “sforzi in corso per rinnovare e rivitalizzare” l’Autorità Palestinese.